Terribile lutto per Serginho: morto il figlio dell'ex Milan, aveva 20 anni

Dal Brasile la tremenda notizia del decesso, immediati i messaggi di cordoglio da parte del club rossonero e dell'Inter

Una notizia tremenda, una tragedia che ha colpito Serginho, ex giocatore brasiliano del Milan. E’ morto suo figlio Diego, di soli 20 anni. Una notizia che arriva dal Brasile, e della quale non si hanno ulteriori dettagli.

Lutto Serginho, le condoglianze di Milan e Inter

Immediati i messaggi di cordoglio da parte innanzi tutto del suo ex club, il Milan: “Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori”, ha scritto il club rossonero. “L’Inter esprime il proprio cordoglio alla famiglia Serginho per la prematura scomparsa del figlio Diego”, ha scritto invece la società nerazzurra.

Serginho, il laterale sprinter

Serginho, laterale sinistro, ha vissuto tutta la sua carriera da calciatore tra Brasile e Italia. Da ragazzino ha praticato l’atletica leggera, facendosi apprezzare per le sue doti di velocista. Ha iniziato a giocare al calcio soltanto a 21 anni con la maglia dell’Itaperuna, piccola squadra dello stato di Rio de Janeiro dove sostiene un provino proprio nel 1992. Nel ’94 è passato al Bahia con cui ha vinto il Campionato Baiano del 1994, di qui al Flamengo.

Serginho tra Brasile e Italia

Nel 1995 il passaggio al Cruzeiro, dove conquista il posto da titolare in prima squadra, prima di approdare al San Paolo, dove si fece apprezzare tra il ’96 e il ’99, arrivando a vincere anche la Coppa America con la nazionale verdeoro. A quel punto venne acquistato dal Milan per la cifra di 18 miliardi di lire: nove stagioni in maglia rossonera, dal 1999 al 2008, con un palmares da leggenda.

Serginho, palmares da leggenda

Con il Milan, Serginho ha vinto 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppa Uefa e 1 Coppa del mondo per club. Ha concluso la sua carriera da calciatore proprio al Milan. Laterale sinistro di grande velocità e tecnica, è sempre rimasto molto legato all’ambiente rossonero, come testimoniato in numerose interviste post ritiro. E’ stato infatti osservatore del Milan, poi ha seguito Leonardo nell’esperienza turca all’Antalyaspor.

