Madrid, Fognini batte Taberner: sarà derby con Berrettini al 2° turno

Contro uno spagnolo aveva interrotto la propria corsa a Barcellona (squalificato per frasi ingiuriose) e sempre contro uno spagnolo, a Madrid, Fabio Fognini ha ripreso a macinare gioco.

Il ligure numero 28 del mondo, opposto a Carlos Taberner nel primo turno del torneo iberico, è tornato a disputare un match ufficiale sul circuito in maniera vittoriosa, ottenendo (non senza qualche patema) un importante successo per 7-6, 2-6, 6-3.

Contro il giustiziere nel turno precedente di Lorenzo Musetti, Fognini si è trovato a giocarsi il primo set al tiebreak dopo aver perso (e recuperato) due break nel parziale. Conquistato per 7-4 il game decisivo, nel secondo set Taberner ha avuto vita facile strappando la battuta all’italiano nel primo e nel settimo game, mentre nel terzo Fognini ha fatto la differenza nei primi quattro game conclusisi sul 3-1 per l’azzurro grazie a due break consecutivi inflitti allo spagnolo.

Grazie a quest’affermazione, il classe 1987 darà ora vita a un interessantissimo derby azzurro al 2° turno contro Matteo Berrettini.

03-05-2021