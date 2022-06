Maggiore: Toro in pole position per il centrocampista

21-06-2022 09:18

Nessun rinnovo di contratto con lo Spezia per Giulio Maggiore che ha deciso di cambiare aria e tentare nuove avventure lontano dalla Liguria.

Bologna, Fiorentina e anche Torino sono molto interessate al giocatore che ben si è comportato in questi due anni di serie A. Proprio il club granata, nelle ultime ore, sembra avere accelerato la trattativa per regalare a mister Juric un giocatore eclettico che il tecnico croato vorrebbe provare come trequartista atipico.

Il club di Cairo è in pole position per lui ed ha già impostato l’operazione: 6 milioni di euro ai liguri e un ingaggio a salire da 500 a 600 mila euro per Maggiore. Il Bologna e la Fiorentina rimangono comunque in corsa.

