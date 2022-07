Mahrez prolunga col Manchester City fino al 2025

15-07-2022 20:02

ll 31enne attaccante algerino Riyad Mahrez ha prolungato per due anni, fino al 2025, il suo contratto con il Manchester City. Non sono stati rei noti i termini economici dell’accordo, però Mahrez si è detto entusiasta di rimanere alla corte di Pep Guardiola. “Sono felice di rimanere, mi sono goduto ogni singolo minuto che sono stato qui. È un vero piacere far parte di questo incredibile club. Pep e tutto lo staff hanno fatto di me un calciatore migliore”. Con il Manchester City Mahrez ha vinto tre delle ultime quattro Premier League, tre Coppe di Lega, una FA Cup e un Community Shield. Nel 2016 aveva vinto una Premier League con il Leicester allenato da Claudio Ranieri.

