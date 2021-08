Maksimovic chiama Napoli: "Pronto a tornare"

Alle prese con una campagna acquisti al momento bloccata, e con un caso Insigne che rischia di farsi sempre più spinoso visto lo stallo tra le parti circa il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022, il Napoli potrebbe presto riaccogliere in rosa Nikola Maksimovic.

Il centrale serbo ex Torino, svincolato dallo scorso 30 giugno dopo cinque stagioni in azzurro, ha infatti mandato un messaggio molto chiaro al presidente De Laurentiis, rimasto con soli tre centrali in rosa, Koulibaly, Manolas e:

“A Napoli tornerei di corsa, lì mi sento a casa mia – le parole del giocatore a ‘Napoli Magazine’ – La città ha accolto me e la mia famiglia alla grande, abbiamo stretto amicizie che resteranno salde per tutta la vita. I miei figli sono napoletani acquisiti e si trovano bene nelle scuole che frequentano.

Maksimovic taglia corto anche sul tema ingaggio: “Da parte mia, se il Napoli vorrà, sono pronto a mettermi a disposizione per trovare un accordo e proseguire insieme. Stimo Spalletti e mi farebbe piacere lavorare con lui, è un allenatore esperto che cura molto i dettagli”.

“Mi sto allenando tutti i giorni per farmi trovare pronto, fisicamente sto bene. Ho ricevuto due offerte dalla Francia, una dalla Turchia e una dal Qatar, ma io non mi vedo lontano dall’Italia e il Napoli ha la priorità” ha concluso.

