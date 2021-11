Malagò celebra gli azzurri a Expo 2020: "Sono delle eccellenze"

23-11-2021 13:48

Una parte della delegazione olimpica e paralimpica è volata a Dubai per Expo 2020. Gli azzurri, accompagnati dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò e da quello del CIP, Luca Pancalli hanno visitato il padiglione Italia.

. La giornata è stata aperta dal saluto di Paolo Glisenti, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2020 e dai messaggi introduttivi del Sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e del Presidente del CIP, Luca Pancalli, nel panel “La Bellezza dello Sport”.

Malagò ha voluto, ancora una volta, celebrare i risultati azzurri: “Ricordo quando Paolo Glisenti mi parlò di questo progetto in modo entusiastico e devo confessare che ha sempre immaginato lo sport al centro della scena, anche prima dei successi conquistati. Siamo fieri delle eccellenze presenti, perché sono loro a rendere grande il Paese. Siamo portatori di un valore, quello di essere italiani, e lo siamo soprattutto quest’anno per quanto abbiamo fatto. Magari tra qualche anno ci saranno persone più importanti, più colte e capaci di noi, persone del cinema, del teatro, della letteratura, della scienza o dell’università, ma in questo momento lo sport e l’Italia Team uniscono tutti nella bellezza di un momento meraviglioso. Dietro ai successi non c’è casualità, ma tanto lavoro. Poi ci sono le variabili, certo, ma il nostro obiettivo, con la Preprazione Olimpica, è utilizzare al massimo il nostro talento, senza dimenticare l’aspetto umano. L’Expo è una cassa di risonanza che permette di raccontare al mondo lo sport italiano: vogliamo che questo momento continui”.

