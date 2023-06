Malagò: “Collaborazione tra Giustizia sportiva e ordinaria è funzionale”

Il presidente del Coni parla in giunta e dice la sua su un’eventuale riforma accennando anche ai “tempi morti” che servono come garanzie per studiare i ricorsi.

13-06-2023 17:19

La non credibilità della Giustizia Sportiva è stato uno dei temi affrontato nella giunta odierna dove a prendere parola è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò. Così riporta la Gazzetta dello Sport: “Il caso Juve dimostra come la collaborazione tra Giustizia Sportiva e Giustizia Ordinaria porti ad un funzionamento della stessa, nonostante i problemi di velocità”. “Ma a tal proposito – prosegue Malagò – è già pronto un documento in merito, solo che ogni eventuale modifica entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione, fermo restando che i tempi morti non sono morti, anzi sono tempi necessari per offrire garanzie a chi deve ricorrere in sentenza o studiare eventuali ricorsi”.