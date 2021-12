Malagò: "Italia dietro solo agli Usa nei podi del 2021"

31-12-2021 10:55

A ‘Italpress’, Giovanni Malagò ha spinto l’Italia in vista delle prossime Olimpiadi invernali: “A Pechino dobbiamo far meglio rispetto alle dieci medaglie conquistare a PyeongChang e vincere almeno un oro in più rispetto ai tre conquistati nel 2018. Siamo in condizione di farcela e sono convinto che ci riusciremo”.

Il numero uno del CONI sa però che non sarà semplice: ”Le variabili sono tante, in inverno c’è anche l’elemento meteorologico che può condizionare. Noi abbiamo molte più possibilità di incrementare il numero delle medaglie. La concorrenza è forte e qualcuno resterà senza medaglia, ma noi siamo convinti di fare bene. Stiamo definendo i dettagli per la Cina, siamo curiosi di sapere se ci sarà il pubblico locale. Sarà un’Olimpiade particolare, ma gli atleti sono gasati, sono carichi e non vedono l’ora di partire”.

Infine, Malagò ha svelato un dato che fa capire come il 2021 sportivo dell’Italia sia stato indimenticabile: “Questo è stato un anno da incorniciare. Siamo andati oltre il risultato di Tokyo, chiudendo con 283 podi (tra Olimpiadi, Mondiali e rassegne continentali), un dato che ci mette al 2° posto dietro agli Stati Uniti in questa speciale classifica: non era mai successo di stare davanti a paesi come Cina, Gran Bretagna, Giappone, Francia e Germania”.

OMNISPORT