Malinovskyi a Marsiglia, è fatta

08-01-2023 17:34

Ruslan Malinovskyi al passo d’addio con l’Atalanta. Il trequartista ucraino sta per trasferirsi a Marsiglia, al termine di una lunga trattativa tra i due club.

Secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato.com, l’OM ha chiuso il colpo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Il giocatore non era stato convocato per il match con il Bologna ed è stato salutato da Gasperini in conferenza stampa: “Abbiamo già il suo sostituto in casa”.

