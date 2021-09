Malmo, Andreas Christiansen: "Scendiamo in campo per vincere"

Il capitano del Malmo, il difensore Andreas Christiansen, parla in conferenza stampa prima della sfida di Champions League contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Sono una grandissima squadra, ma noi scenderemo in campo per vincere. Abbiamo la sensazione di poter battere ogni avversario in casa nostra, con il nostro pubblico alle spalle. Anche perché tutta la pressione sarà sulla Juventus, il più grande club d’Italia e una delle big della Champions. Per capire le difficoltà, basta pensare che un giocatore della Juve guadagna quanto tutta la nostra rosa”.

OMNISPORT | 13-09-2021 19:06