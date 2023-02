Malore in casa, il rugbista Alberto Chatail muore a soli 25 anni: "Ci mancherai Chapa"

Il ragazzo avrebbe avvertito un improvviso malessere e per lui non c'è stato nulla da fare: sgomenta la comunità anche sportiva che lo vedeva sempre attivo e partecipe. La passione per il rugby e la musica

24-02-2023 16:11

Fonte: Facebook