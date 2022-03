Man City, Guardiola: "Quarti? In Champions ho imparato a godermi il momento"

10-03-2022 00:07

Una qualificazione ampiamente ipotecata nella gara di andata con quel 5-0 di Lisbona contro lo Sporting. Il tecnico del Manchester City riflette sull’ininfluente 0-0 del suo Manchester City all’Etihad Sadium contro il club lusitano in cui ha peraltro mandato in campo un giovanissimo come CJ Egan-Riley, terzino destro classe 2003.

“Sono contento – ha detto a BT Sport Guardiola – perché la squadra ha meritato la qualificazione ai quarti sia all’andata che al ritorno. Egan-Riley? Non ha sbagliato un pallone, è stata una prestazione da sette. Dove può arrivare questa squadra in Champions? Ho imparato a godermi il momento: è stata una doppia prestazione di grandissimo livello. Nei prossimi giorni, dopo il sorteggio, penseremo al resto del cammino che dovremo affrontare”.

OMNISPORT