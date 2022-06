Man United, Cristiano Ronaldo ancora non sicuro di restare: non mancano le pretendenti

18-06-2022 17:41

Cristiano Ronaldo starebbe valutando le sue opzioni per la prossima stagione, in quanto non si sente adatto al sistema aggressivo di pressing frontale che dovrebbe essere implementato dal nuovo manager Erik ten Hag.

Il 37enne ha dimostrato di essere ancora in grado di contribuire ai massimi livelli nel 2021-22, segnando 18 gol in 30 presenze in Premier League e sei in sette presenze in Champions League.

Con un anno di contratto ancora in essere, per acquistare il fenomeno di Madeira ci sarebbe un costo del cartellino, ma si dice che ci siano grossi teami interessati ad acquisire i suoi servizi.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Mourinho starebbe sondando la possibilità di portare Ronaldo alla Roma, con il club italiano che spera che il leggendario allenatore riesca a convincerlo a ritornare in Serie A.

Mourinho dovrà però fare i conti con il fattore nostalgia, visto che anche lo Sporting CP si è fatto avanti, pensando che Ronaldo voglia finire la sua carriera dove è iniziata, nel club di Primeira Liga che ha chiamato casa prima di essere preso dallo United nel 2003.

Se il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro decidesse davvero di chiudere con lo United, come sostiene il quotidiano italiano, ci sarà senza dubbio una folla di pretendenti disposti a portare una delle superstar più appetibili del gioco.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE