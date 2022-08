Man United, Gullit viene in aiuto di Cristiano Ronaldo

13-08-2022 19:13

Cristiano Ronaldo ha vissuto un’estate davvero difficile, e non è che l’inizio di Premier League con lo United stia andando meglio. Il portoghese ha fatto carte false per lasciare Old Trafford, ma non ha trovato nemmeno una squadra disposta a puntare su di lui, non con quell’ingaggio da oltre 20 milioni netti all’anno.

Molti stanno criticando Ronaldo anche per le sue prestazioni ormai non più al top, ma in soccorso del fenomeno di Madeira è arrivata la leggenda olandese Ruud Gullit.

Queste le sue parole:

“Credo che Ronaldo desideri ancora far vedere al mondo quanto è bravo. Questo calciatore ha una mentalità davvero forte. Non lo dice, ma penso si rammarichi di essere ritornato al Manchester United lasciando una squadra che ora è in Champions League che è la Juventus. Penso che sperasse che le cose andassero meglio. Pertanto, vuole mostrare a tutti coloro che lo hanno criticato quanto vale. Ha una missione”.