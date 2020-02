Manchester City, chiesta la revoca dei titoli

Manchester City sempre più nei guai. Secondo quanto riporta The Athletic, i club inglesi stanno pianificando una class action per revocare i titoli conquistati dal City in Inghilterra tra il 2012 e il 2016: Premier 2013-2014 e due edizioni della Coppa di Lega, 2013-2014 e 2015-2016.

Alla base di tutto la pesantissimo sanzione Uefa, che per violazione del fair play finanziario ha escluso per due anni il club dalle coppe europee. Ritenuta eccessiva, invece, la retrocessione. Alla class action ha replicato il City con una lunga intervista dell'amministratore delegato Ferran Soriano, in cui il dirigente ha ribadito l'innocenza del club.

SPORTAL.IT | 25-02-2020 12:44