Manchester City, Guardiola blocca il mercato

28-12-2022 17:09

Niente Enzo Fernandez a gennaio: il tecnico del Manchester City Pep Guardiola a sorpresa in conferenza stampa ha chiuso il mercato dei Citizens per la sessione invernale.

“Non credo che a gennaio prenderemo giocatori, quindi finiremo così. Non so cosa succederà ma dal momento che sono tornato da Abu Dhabi, con Txiki Begiristain e tutti gli altri, non c’era un nome sul tavolo”. Il City era stato accostato al centrocampista dell’Argentina Fernandez, attualmente al Benfica, che ha una clausola rescissoria da oltre 120 milioni.