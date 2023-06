L’attaccante del City è carico a meno due giorni dalla partita dell’anno: nonostante il grande rispetto per l’Inter, l’obiettivo è solo uno, ma sottolinea il lavoro da fare.

08-06-2023 18:10

Carico a mille e non potrebbe essere diversamente, Erling Haaland, l’attaccante del Manchester City è pronto a giocarsi il tutto per tutto nella finalissima di Champions League.

In un’intervista rilasciata a Uefa.com ha affermato: “Sarà speciale, sarà un onore poter scendere in campo sabato, ma dobbiamo essere coscienti che c’è del lavoro da fare”. E prosegue: “Stiamo per concludere una stagione incredibile ma dobbiamo chiuderla nel migliore dei modi, daremo il massimo per vincere questa finale, ma dovremo mettere in campo il nostro miglior calcio perché l’Inter è un’ottima squadra, non vediamo l’ora di affrontarla”.

Intanto la sua stagione è già da record con 52 gol messi a segno: “Quando hai attorno così grandi giocatori le opportunità sono molte di più, io cerco sempre di lavorare bene dentro e fuori dal campo ma loro mi aiutano a fare bene il mio lavoro”.