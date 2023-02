Quella che si sta abbattendo sul Manchester City, è una autentica bufera: il club è stato deferito dalla Premier League per una serie di presunte violazioni di carattere finanziario, in ben nove stagioni passate all’analisi degli esperti che hanno rilevato più di 100 violazioni nei campionati esaminati. un autentico record, se tali violazioni fossero confermate per le stagioni che vanno dal 2009/2020 al 2017/2018.

Le accuse mosse dalla Premier nei confronti della società, riporta il Daily Mail, vertono su informazioni finanziarie relative a entrate, dettagli sulla remunerazione di allenatori e giocatori, regolamenti UEFA, redditività e sostenibilità e collaborazione con le indagini della Premier League. Un elenco notevole e che, nel deferimento, viene dettagliato in maniera minuziosa per non lasciare nulla di incerto ed inespresso.

Una dichiarazione della lega afferma che le presunte violazioni sono state commesse dal settembre 2009 alla stagione 2017-18 e saranno ora deferite a una commissione indipendente. Inoltre la Premier aggiunge che il club avrebbe violato le regole della lega che richiedono la fornitura “in massima buona fede” di “informazioni finanziarie accurate che forniscano una visione veritiera e corretta della posizione finanziaria del club”.

Se il Man City dovesse essere giudicato colpevole, dovrà affrontare una serie di potenziali sanzioni tra cui una possibile penalizzazione o addirittura l’esclusione dal campionato, anche se – precisa il Daily Mail – è azzardata avventurarsi in una proiezione perché potrebbero essere necessari anni per giungere a una conclusione.

Da parte del Manchester City, fino a questo momento, non vi è stato alcun commento ufficiale: non una nota ancora, non un comunicato che in qualche modo difenda almeno l’immagine del club che annovera l’attaccante Haaland e in panchina vanta la presenza di Pep Guardiola.

La Premier League ha dichiarato in un comunicato ufficiale che: “In conformità con la regola W.82.1 della Premier League, la Premier League conferma di aver deferito oggi a una Commissione una serie di presunte violazioni delle regole della Premier League da parte del Manchester City Football Club”.

L’indagine, alla quale si fa riferimento, è iniziata nel dicembre 2018 dopo che il sito web investigativo tedesco Der Spiegel aveva pubblicato documenti dalla cache di Football Leaks che proveniva dall’hacker informatico portoghese Rui Pinto.

Nell’ambito di questa indagine, figurerebbe anche l’ex allenatore Roberto Mancini, attuale ct dell’Italia che, secondo il Daily Mail:

“effectively doubled former manager Roberto Mancini’s wages via a secret contact with an Abu Dhabi club and broke rules over approaches to young players”.

Anche il tabloid The Sun insiste su questa inchiesta del Der Spiegel, che verte su tre punti fondamentali:

“The first alleged issue is “under-age players were pressured to sign contracts with City through monetary payments”.

Secondly, that Abu Dhabi sponsors “provided only a portion of their payments to the club”, with owner Sheikh Mansour stumping up the rest, in turn overstating the sponsorship income.

Lastly, ex-boss Roberto Mancini received a “significant portion” of compensation from a “fictitious consultancy contract” when he left the club in 2013″, si legge nell’articolo pubblicato dal tabloid britannico.