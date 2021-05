Manchester City-PSG, le formazioni ufficiali

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MANCHESTER CITY-PSG

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Icardi.

Dopo il 2-1 in rimonta dell’andata in favore del Manchester City, i Citizens ospitano il PSG in terra britannica per provare ad agguantare la prima finale di Champions della propria storia. Di fronte il club parigino, deciso a tornare all’ultimo atto del torneo per riscattare la sconfitta del 2020.

Guardiola conferma Foden come prima punta, supportato da Mahrez e Bernardo Silva. In mezzo nessun cambio, con Fernandinho e Gundogan a completare il reparto insieme a De Bruyne. In porta ci sarà Ederson, difeso da Walker, Ruben Dias, Stones e Zinchenko. Fuori Rodri, Aguero e Gabriel Jesus.

Dall’altra parte Mbappé non è al meglio e partirà dalla panchina (alla pari di Draxler e Kean), supportato da Verratti, Neymar e Di Maria. Herrera interno insieme a Paredes, tra i pali c’è Keylor Navas. Retroguardia a quattro composta da Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo.

OMNISPORT | 04-05-2021 19:52