Manchester City, Rodri: "Haaland impressionante"

21-09-2022 13:28

Se qualcuno poteva avere qualche dubbio in merito all’adattamento in Premier di Erling Haaland, alla luce di queste prime giornate può già essere soddisfatto e fugare le proprie incertezze.

Il gigante norvegese ha iniziato la stagione come meglio non poteva. Sette partite e già undici gol in Premier League con due triplette e una doppietta. Anche il debutto in Champions League con la maglia dei Citizens non è male: subito doppietta contro il Siviglia con cui il City ha vinto per 4-0: i suoi numeri sono impressionanti.

Rodri, centrocampista del Manchester City, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha elogiato proprio l’attaccante norvegese. “Erling è impressionante, mi colpisce la sua ambizione, ha una gran voglia di vincere e di migliorare, tanto individualmente come a livello collettivo entrando nei meccanismi della squadra. Poi il carisma: naturale, evidente, trascinante. Ragazzo normale, semplice e con una fame vorace. Avrebbe motivi per mostrare un certo ego, e non è così, è un soldato in più che s’è adattato in modo rapido. La gente si dimentica che ha 22 anni, non so dove potrà arrivare. È venuto in un club grande e vincente, e l’ha subito migliorato, impressionante”.