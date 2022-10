Manchester United: al lavoro per blindare Dalot

18-10-2022 23:08

Il Manchester United vuole blindare Diogo Dalot.

Il terzino portoghese piace a Barcellona, Newcastle e Borussia Dortmund ma nel contratto con il club inglese, in scadenza il prossimo 30 giugno, è presente una clausola unilaterale per il rinnovo automatico per un’altra stagione.

Secondo ESPN, la conferma dell’ex Milan sarebbe una richiesta specifica di Erik ten Hag, che punta molto sul giocatore. La società, nel frattempo, studia un nuovo accordo con un aumento di stipendio.

Dalot ha militato in prestito anche nel Milan nella stagione 2020-2021, mettendo a segno un gol in 21 presenze.