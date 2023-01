Manchester United, clamoroso: c'è anche il nome di Giroud per sostituire CR7

03-01-2023 18:50

Clamoroso dall’Inghilterra. Il Manchester United avrebbe messo nel proprio mirino Olivier Giroud, attaccante del Milan in scadenza coi rossoneri il prossimo 30 giugno. A riportarlo è la prestigiosa testa del Times, secondo cui il centravanti francese vicecampione del mondo, rientrerebbe in una ristretta cerchia di nomi per rinforzare subito il reparto offensivo dei Red Devils, privato di Cristiano Ronaldo.

Oltre a lui, che in Premier League è considerato un vero e proprio “usato sicuro” per via delle lunghe esperienze con le maglie di Arsenal e Chelsea, ci sarebbero altri due nazionali transalpini come Marcus Thuram (fortemente inseguito dall’Inter) e Randal Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte.