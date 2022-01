United, Ronaldo in rotta con Ragnick: possibile addio a fine stagione

08-01-2022 20:42

Grossi problemi in casa Manchester United. La stagione sta rischiando di essere l’ennesima delusione nonostante l’arrivo in panchina di Ragnick, e inoltre si susseguono le voci secondo cui Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare Old Trafford a fine stagione.

Il fenomeno di Madeira, tornato allo United in estate dalla Juventus, sta segnando con la consueta regolarità ma non avrebbe per niente feeling col nuovo tecnico, che spesso lo ha rimproverato anche in sala stampa. I bookmakers danno per possibile l’addio del portoghese a fine stagione, anche se non si sa ancora quale potrebbe essere la sua prossima squadra.

OMNISPORT