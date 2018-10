Manchester United, incredibile sgarbo alla Juventus

Incidente diplomatico tra Manchester United e Juventus a poche ore dalla partita di Champions League in programma all'Old Trafford. Sul sito ufficiale del club inglese, nell'articolo di presentazione alla sfida, non si fanno sconti alla squadra bianconera, facendo accenno al termine "Rubentus" e a Calciopoli.

"Come lo United, anche il destino della Juventus è quello di vincere tanto e quindi di essere amato e odiato in ugual misura. Con la differenza che i detrattori rispettano la nostra storia per il calcio d’attacco giovane e audace che abbiamo proposto – si legge nello stralcio -. Mentre i nemici della Juve avrebbero ben poco da raccomandare: uno dei nomi dispregiativi dati alla Vecchia Signora arriva dai rivali di Fiorentina, Inter e Napoli ed è quello di “Rubentus”. Che deriva dall’italiano rubare. Ed è conseguenza dalla reputazione un tempo oscura della Juve, culminata con lo scandalo di Calciopoli, il titolo tolto nel 2005 e la retrocessione in serie B".

Contro la squadra di José Mourinho, segnalata in netta ripresa, gli uomini di Allegri vogliono centrare il tris di vittorie su tre partite: molte defezioni per Allegri, che deve fare a meno di Mandzuki, Khedira ed Emre Can. Confermata la difesa a 4, in attacco con Ronaldo dovrebbe esserci Dybala. Sulle fasce Cuadrado e Bernardeschi.

I Red Devils sono senza Sanchez, Jones, Lingard e Fellaini: scelte praticamente obbligate per Mourinho che punta in attacco sul tridente Rashford, Lukaku e Martial. A centrocampo l'ex di turno Pogba è affiancato da Fred e Matic.

Le probabili formazioni (ore 21)

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial. All.: Josè Mourinho.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Massimiliano Allegri.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 10:30