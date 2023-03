Manchester United: Kane e due big nel mirino

I Red Devils vogliono aumentare la qualità in rosa per puntare al titolo

10-03-2023 21:41

Il Manchester United ha un programma ambizioso per il futuro: secondo i tabloid inglesi i Red Devils vogliono considerevolmente aumentare la loro qualità in rosa, e avrebbero messo nel mirino tre Nazionali inglesi: Mount, Bellingham e Kane.

Tutti e tre sono in odore di addio nei loro rispettivi club: Mount non ha ancora trovato l’accordo con il Chelsea per il rinnovo del contratto, mentre Bellingham è pronto a lasciare il Dortmund in estate per il definitivo salto di qualità. Anche Kane, che sta vivendo un’altra stagione senza titoli al Tottenham, è pronto a lasciare Londra: su di lui c’è però anche il Bayern Monaco.