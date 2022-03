Manchester United, possibile addio di Rashford a fine stagione

08-03-2022 08:20

L’esterno inglese dei Red Devils Marcus Rashford starebbe pensando di lasciare il club a fine stagione. Il classe 1997, lanciato da giovanissimo dallo United, non sarebbe contento del minutaggio riservatogli da Ralf Rangnick, e potrebbe cercare una nuova esperienza all’esterno.

Soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League, le probabilità di una sua partenza sarebbero molto alte. In Italia la Juventus ci aveva pensato, ma al momento sembra essere un’ipotesi remota.

OMNISPORT