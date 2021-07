Manchester United, ufficiale il colpo Varane

Il Manchester United ha un nuovo leader in difesa. Raphael Varane è infatti un nuovo giocatore dei Red Devils, ufficialmente nuovo rinforzo di Solskjaer per l’imminente nuova stagione inglese al via ad agosto. Dopo le voci, le conferme e dunque l’ok definitivo.

Varane si trasferisce al Manchester United per circa 50 milioni di euro, cifra necessaria per ‘sbloccare’ il contratto del giocatore francese con il Real Madrid fino al 2022. Con l’addio di Zidane, per il giocatore ex Lens una nuova fase della carriera.

“Il Real Madrid e il Manchester United hanno trovato un accordo per il trasferimento di Raphael Varane – si legge sul sito ufficiale delle Merengues – Il nostro club lo ringrazia per la sua professionalità e per il suo comportamento esemplare durante le dieci stagioni in cui ha indossato la nostra maglia, con cui ha vinto 18 trofei: 4 Champions League, 4 Mondiali per Club, 3 Supercoppe europee, 3 Liga, una Copa del Rey e 3 Supercoppe di Spagna.

Il Real Madrid vuole far sentire tutto il proprio affetto verso Raphael Varane e la sua famiglia e gli augura buona fortuna in questa nuova tappa della sua traiettoria professionale”.

Tra i giocatori più vincenti degli anni 2000, visto il Mondiale con la Francia e le tre Champions con il Real Madrid, Varane ha rappresentato una bandiera assoluta per i Blancos, visti i dieci anni di militanza in Spagna, con approdo dalla Ligue 1 nel lontano 2001.

Il Manchester United piazza così un altro colpo d’elite, dopo aver riportato in terra britannica Jadon Sancho. Un rinforzo d’esperienza, nonostante abbia ‘solamente’ 28 anni, come Varane e uno dei più grandi virgulti del calcio mondiale come il duttile ormai ex Dortmund.

Nel dopo Ferguson, il Manchester United ha deluso quasi ogni annata, senza mai riuscire a vincere la Premier League e portando in bacheca solamente l’Europa League sotto Mourinho; la stessa competizione persa in finale contro il Villarreal la scorsa primavera.

Insieme al PSG, che ha portato tra le sue fila Hakimi, Donnarumma, Sergio Ramos e Wijnaldum, il Manchester United è senza dubbio la squadra che ha fatto maggiormente parlare di sé in termini di acquisti. Colpi importanti anche per il Barcellona con Depay ed Aguero, vista anche la fiducia attorno alla conferma di Messi.

E le altre? In Italia la Juventus non ha ancora battuto un colpo da novanta, mentre il Milan ha portato in rossonero Giroud, Maignan e Ballo-Touré. L’Inter sembra poter confermare tutti i big (ad eccezione del già ceduto Hakimi) e ha prelevato dai cugini rossoneri Calhanoglu.

OMNISPORT | 27-07-2021 20:34