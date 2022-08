Manchester United: visite mediche per Antony

29-08-2022 16:00

Antony sbarcherà nella giornata di oggi a Manchester per effettuare le visite mediche di rito prima di firmare con i Red Devils. Il tira e molla con gli olandesi dell’Ajax è terminato ieri sera, quando il club allenato lo scorso anno da Ten Hag ha accettato l’offerta da 100 milioni di euro. Per motivi burocratici molto difficilmente il fantasista. brasiliano verrà tesserato prima del fine settimana, pertanto potrà effettuare il sui debutto, se non in campo ma almeno in panchina, domenica contro l’Arsenal nella sfida di casa all’Old Trafford.

