Mancosu: "SPAL organizzata, la lotta al cancro mi ha cambiato"

21-10-2021 14:56

Inizio poco esaltante della SPAL nel campionato cadetto: i ferraresi occupano momentaneamente infatti il quindicesimo posto con 9 punti, frutto di 2 vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

Per ambire a qualcosa di più, come per esempio entrare nella zona play off, la SPAL deve necessariamente cambiare rotta. Marco Mancosu, trequartista passato in estate dal Lecce alla SPAL, si è raccontato ai microfoni di SkySport.

“L’impatto con la nuova realtà? Mi sta piacendo un sacco e la città è stupenda. Ho trovato una società organizzata con strutture importanti. C’è un presidente che ha grandissime ambizioni e c’è un mix di giovani ed esperti. Clotet è davvero bravo e ogni ragazzo va in campo con tanta voglia di allenarsi. Colombo è un calciatore forte che si farà, sono contento di giocare con lui e di dargli dei consigli”.

Ecco cosa ha in mente il centrocampista ferrarese dopo aver appeso le scarpe al chiodo:

“Ho voglia di fare l’allenatore, il calcio è sempre stato nella mia vita e rappresenta tutto”.

Spazio, infine, alla lotta contro il cancro portata avanti negli scorsi mesi: “Quanto mi ha cambiato quello che ho passato? Tanto, è come se fossi stato investito da una tempesta. Ci sono dei lati positivi della vita che contano più delle altre cose”.

OMNISPORT