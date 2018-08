Mandorlini trema per Montalto

Avvio di campionato beffardo per la Cremonese, che viene raggiunta sul pareggio interno all’ultimo secondo di recupero dal Pescara.

Considerando i tanti volti nuovi in casa grigiorossa, il risultato sarebbe accettabile, ma le modalità del pareggio non stanno bene a Mandorlini, deluso nel post-partita: “Rimpianti ne abbiamo tanti, ma fa parte del gioco e bisogna accettarli. Qualche piccolo errore c'è stato, abbiamo avuto diverse occasioni, ma non siamo stati bravi a concretizzarli. A parte la mancanza di lucidità nell'azione del pareggio, abbiamo commesso diversi errori. Dispiace molto, perché la vittoria era già in tasca”.

Mandorlini ha poi commentato gli episodi chiave della partita, l’infortunio a Montalto in avvio e l’espulsione di Marras e Greco, quest’ultimo per fallo di reazione: “Montalto sarà valutato, ha subito una forte distorsione alla caviglia. Mi sono arrabbiato sul gesto che è costata l'espulsione di Greco, è stato un episodio che poteva cambiare la partita.



SPORTAL.IT | 25-08-2018 21:30