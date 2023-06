Manfredi: “Daremo cittadinanza onoraria di Napoli a Spalletti”

Il Sindaco della città dopo la vittoria del terzo scudetto, che sarà festeggiata domani dopo il match contro la Sampdoria

03-06-2023 13:56

Luciano Spalletti lascia Napoli non solo con lo scudetto. Ad annunciarlo è il sindaco Gaetano Manfredi: “Sicuramente daremo la cittadinanza a Spalletti perché il tecnico è stato il condottiero di quest’anno. Mister Spalletti ha conquistato lo scudetto con grande professionalità, con grande dedizione ma anche grande compostezza”.

Così ha tratteggiato la figura del tecnico: “Parliamo di un grande allenatore che ha dato tanto a questa città e per questo c’è stata una proposta unanime del Consiglio comunale che io ho inteso cogliere dal primo momento. Abbiamo avviato l’iter per conferire la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti e lo faremo con grande gioia. Lui non lo sa ancora, glielo comunicherò appena possibile”.

Domani, intanto, al termine della partita contro la Sampdoria, allo stadio Maradona si preannuncia una grandissima festa, con tanti ospiti illustri.