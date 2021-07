Manita Milan, ma i tifosi non ci stanno: sempre deludenti

Nella vittoria contro il Modena in amichevole (5-0), decisa dai titolari nel primo tempo, ci sono state luci e ombre per il Milan di Stefano Pioli, e implacabili sono arrivati i commenti dei tifosi sui social.

NOTE STONATE – Nel mirino le prestazioni sotto tono, a giudizio dei supporter rossoneri, di quattro giocatori in particolare. L’ex Brescia Sandro Tonali (“Sembra di vedere il Tonali dell’anno scorso, questo ragazzo manca di personalità”); gli ex atalantini Caldara e Conti (“Zavorre vere”) e anche l’attaccante figlio d’arte Daniel Maldini (“Se ambisce a giocare nel Milan, non per il nome, ma per le doti tecniche, è ora che faccia venire fuori le sue doti migliori, altrimenti sarebbe meglio darlo in prestito per fare gavetta”).

MAESTRO D’ORCHESTRA – Non sono mancati comunque gli applausi (virtuali) per alcune prestazioni. Una in particolare, quella di Brahim Diaz, ha lasciato tutti a bocca aperta: “Brahim con la 10 già incanta”; “El Diez molto frizzantino”; “Finalmente un 10 che salta l’uomo”; “5 minuti e il nostro numero 10 ha fatto più cose di Calhanoglu da gennaio a maggio”; “Fermate Brahim Diaz, se continua così finisce 20-0”.

BENE ANCHE HERNANDEZ E TOMORI – Altri protagonisti assoluti (in positivo) sono stati Theo Hernandez e Fikayo Tomori, entrambi autori di gol, assist e numeri che hanno esaltato i (tele)spettatori: “Il buon Theo semplicemente on fire!!!; “Già lo vedo carico il buon Fikayo Tomori”.

