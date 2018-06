Maradona furioso, spunta una taglia per chi lo ha dato per morto

Diego Armando Maradona non scherza più. L’ex Pibe de Oro, secondo quanto riportano i media argentini, vuole rintracciare a tutti i costi chi ha messo in giro la fake news sulla sua presunta morte, e ha fissato una ricompensa da quasi 10mila euro per chi possa aiutarlo a scovare il colpevole.

La leggenda del Napoli, attraverso il suo avvocato, si è infuriato per due registrazioni audio fatte circolare in rete nella notte di mercoledì, in cui si parla di un suo decesso per infarto dopo la sceneggiata (con tanto di gestacci) sugli spalti dello stadio di San Pietroburgo durante la partita tra l’Argentina e la Nigeria, vinta da Messi e compagni per 2-1. La notizia della sua presunta morte, secondo i media sudamericani, avrebbe spaventato molto la sorella.

Dopo aver rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, il Diez è passato al contrattacco, determinato a tutti i costi a scoprire chi gli ha tirato il lugubre scherzo.

Dieguito ha dato la colpa al troppo vino bevuto per le sue escandescenze in tribuna: “Non sono mica morto. Alla fine del primo tempo siamo andati a mangiare, ma servivano solamente vino bianco. A me piace solo il rosso e lì c’era solo il bianco. Certo, me lo sono bevuto tutto, ma adesso sono qui e sto parlando con te. E ti giuro su mia madre, su mio nipote Benjamin e su mio figlio Dieguito Fernando che non è successo niente”.

“Voglio solo dirvi che sto bene, che non sono e non sono stato ricoverato – era stata invece la sua smentita su Instagram -. Durante l’intervallo della partita con la Nigeria ho avuto un forte dolore alla nuca e un mancamento. Un medico mi ha visitato e mi ha consigliato di tornare a casa prima del secondo tempo, ma ho deciso di rimanere perché ci stavamo giocando il tutto per tutto. Come sarei potuto andarmene? Un bacio a tutti e grazie per il supporto… Diego ci sarà ancora per un bel po’!”.

SPORTAL.IT | 29-06-2018 11:20