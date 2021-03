Maradona jr, ennesimo sgarbo alla Juve: scoppia la bufera

Si sa, tra Napoli e Juventus non c’è alcuna simpatia. Una rivalità, quella atavica tra nord e sud, che si è acuita negli ultimi anni sullo sfondo dei duelli scudetti con tanto di “sgarbi” da Higuain a Sarri. Che affonda le radici sul confronto tra Platini e Maradona che osò in quegli anni spodestare la Vecchia Signora dal trono della serie A. Proprio Maradona, ma Diego Armando Junior, non perde occasione di sottolineare questo suo “odio” nei confronti dei bianconeri e lo ha fatto anche ieri, ospite, di Piero Chiambretti, a Tiki Taka.

Maradona jr contro la Juve: “Manco morto”

Il figlio del compianto Pibe de Oro e di Cristina Sinagra era ospite inizialmente per parlare della morte del padre e dei mille sospetti sulle responsabilità o presunte tali delle persone che sono state accanto al “Dies” negli ultimi giorni di vita “io così come tutti i figli vogliamo chiarezza sulla morte di papà“. Poi la chiacchierata si è spostata sulle questioni più meramente calcistiche. Maradona jr sta studiando per diventare allenatore e ha manifestato più volte l’intento di rientrare nel mondo del calcio che conta.

Chiambretti, in veste di provocatore, ha chiesto: “Ma lei allenerebbe mai la Juventus?“. Maradona jr ha risposto per le rime: “Io alla Juve, manco morto!“. La frase ovviamente ha suscitato polemica tra gli ospiti in studio. In particolare Massimo Mauro, doppio ex di Juventus e Napoli, ha rimbrottato: “La tua risposta non mi è piaciuta”, il direttore del Corriere dello Sport Zazzaroni è accorso in sua difesa: “Ma sì, è una frase detta così per dire”.

Diego jr precisa ma poi sulla Juve rincara la dose

Maradona jr ha ripreso la parola per precisare quanto detto poco prima: “E’ una battuta, fermo restando che ci sono 10mila squadre da poter allenare e non vedo perche’ dovrei allenare proprio la Juve. Tra l’altro non credo che Agnelli mi prenderebbe”.

Il figlio di Diego è stato poi interpellato sullo scontro tra Cragno e Cristiano Ronaldo: “Sicuramente non entra per fare male ma mi pare chiaro che l’intervento è da cartellino rosso”. Ma Chiambretti lo ha provocato ancora: “Sei dispiaciuto dell’uscita della Juve dalla Champions col Porto?”. La risposta di Maradona jr è stata serafica: “Sicuramente non ho pianto e anzi, ho dormito benissimo quella notte…”

SPORTEVAI | 16-03-2021 09:49