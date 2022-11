Maradona jr: “Sconfitta Argentina? Sono distrutto”

22-11-2022 18:21

La brutta sconfitta dell’Argentina nella prima partita con l’Arabia Saudita rischia di lasciare pesanti strascichi e di certo non può evitare pesanti critiche.

Chi si è esposto subito e senza esitazione è Maradona junior che intervenuto a Radio Marte è stato molto chiaro su questo primo, inaspettato, ko.

“Sono distrutto, faccio fatica a credere che sia successo per davvero. L’Argentina non è stata presuntuosa, anzi, ad un certo punto ha avuto paura, capita anche che una squadra che non sappia fare due passaggi di fila faccia due gol all’incrocio, e se non chiudi le partite queste formazioni ti vengono addosso”.

Poi si sbilancia sul paragone tra papà Maradona e Messi: “Chi fa un confronto del genere non capisce nulla di calcio, stiamo parlando di due mondi del tutto diversi”.