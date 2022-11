Qatar 2022, Messi: "Questo è il momento di dimostrare che siamo forti"

22-11-2022 15:36

Il capitano dell’Argentina Leo Messi ha segnato il primo gol dell’Albiceleste in Qatar 2022, segnando per il quarto Mondiale consecutivo, ma questo non è bastato per impedire all’Arabia Saudita di vincere col punteggio di 2-1.

Queste le prime reazioni della Pulga riportate da TMW:

“Questo gruppo si distingue per l’unione e la forza del gruppo e questo è il momento di dimostrare che siamo davvero forti. È tanto che non ci trovavamo in una situazione simile. Dico a tutti che è un colpo duro per tutti, per i tifosi e per noi. Non ce lo aspettavamo. Dico solo di avere fiducia in questo gruppo che non si arrenderà. Abbiamo attraversato già questi momenti e li abbiamo superati”.