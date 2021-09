Marc Marquez: "Aragon mi ha sempre divertito molto"

Marc Marquez, sei volte campione del mondo della classe MotoGP e otto volte totali nel motomondiale, ha parlato del Gran Premio d’Aragona, che si disputerà domenica sul circuito di Aragon, sul quale ha vinto cinque volte.

“Aragon è sempre una pista su cui mi diverte correre e abbiamo sempre ottenuto ottimi risultati – ha detto il 28enne fuoriclasse spagnolo della Honda al sito ufficiale del Team HRC -. Ma non possiamo fare affidamento a quello che abbiamo fatto in passato. Ora arriviamo in una situazione diversa quindi dobbiamo affrontare il weekend nel modo corretto, vedere il nostro livello e vedere cosa stanno facendo i nostri avversari. E’ fantastico tornare a correre al MotorLand dopo aver saltato il 2020 e speriamo di poter dare spettacolo ai fan. Nelle ultime gare siamo stati più vicini ai primi quindi l’obiettivo è continuare su questa strada e valutare cosa è possibile fare domenica“.

