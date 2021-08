Marc Marquez: "Dobbiamo lavorare di più"

Marc Marquez in conferenza stampa prima del Gp di Stiria manda un messaggio alla Honda: “Sono il primo pilota Honda e ho 5 ritiri, segno che tutti i pilota della scuderia stanno faticando quest’anno, dobbiamo lavorare sempre di più e crederci”.

Sulle sue possibilità al Red Bull Ring: “Questo è uno dei circuiti più impegnativi dal punto di vista fisico, ma stavo bene, anche in gara ero veloce, pensavo di poter lottare per le prime 5 posizioni. Alla ripresa però non avevo il miglior feeling e ho anche commesso degli errori, peccato”.

La lotta al titolo: “Quartararo è il più veloce in pista e il favorito per il Mondiale. Mir? Ha l’esperienza per gestire questa situazione, sarà interessante capire se possa raggiungere la vetta”.

