Marc Marquez: "O mi operavo ancora o mi ritiravo"

11-08-2022 16:41

Marc Marquez ha parlato a Deportes Cuatro sulle sue attuali condizioni dopo la quarta operazione al braccio destro che si è infortunato due anni fa. Il fuoriclasse della Honda è fermo da dopo lo scorso Gran Premio d’Italia al Mugello e sarà presente il 21 agosto al Gran Premio d’Austria ma non in pista bensì solo “per stare vicino alla Honda in un momento molto delicato, parlare con lo staff HRC e lavorare insieme per il futuro”.

“Ho l’esperienza delle operazioni precedenti e mi pare di essere sulla buona strada – ha continuato l’otto volte campione del mondo -. Prima dell’intervento avevo molta voglia di farlo perché non c’era alternativa: o mi operavo e dovevo ritirarmi. Il mio sogno e il mio obiettivo al momento non è di vincere, ma di tornare a divertirmi di nuovo nel guidare la moto e farlo senza avere dolore. So che se ci riuscirò il resto verrà di conseguenza”.

Per il rientro alle gare non c’è fretta: “Non voglio fissare dei tempi perché saranno decisi dai controlli che farò: sto lavorando intensamente, mi sento bene, ma è dura perché mi restano dei dubbi sul braccio”.