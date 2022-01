10-01-2022 17:02

Marc Marquez salterà la presentazione della Honda per il Mondiale 2022, in programma il prossimo 14 gennaio alle 11: il pilota catalano è ancora in fase di recupero per il problema visivo che lo ha costretto a saltare le ultime due gare della stagione.

“Marc Marquez non parteciperà per concentrarsi sul suo recupero e sulla preparazione prestagionale”, è la nota della Honda. Saranno invece presenti Pol Espargarò e i piloti del team satellite Alex Marquez e Takaaki Nakagami.

OMNISPORT