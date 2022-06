Marcell Jacobs è guarito: "Mondiali arrivo, voglio tutto"

16-06-2022 18:45

“Un mese al via: Mondiali arrivo e voglio tutto”. Così Marcell Jacobs, con l’emoticon della medaglia d’oro, ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere guarito dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dalle gare nelle ultime settimane, in particolare dalle tappe di Diamond League di Eugene, proprio dove si disputeranno i Mondiali, e del Golden Gala di Roma. “Esattamente tra un mese torno in pista a Eugene“, ha poi aggiunto nelle storie.

Questo il comunicato della FIDAL sul proprio sito ufficiale: “Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 metri Marcell Jacobs si è sottoposto nella giornata di ieri ad accertamenti diagnostici aventi come obiettivo la valutazione del recupero successivo alla distrazione-elongazione di primo grado diagnosticata il 23 maggio. L’esito del decorso, secondo quanto dichiarato dallo staff sanitario azzurro, è positivo, e consente all’atleta di riprendere regolarmente la preparazione. Gli impegni agonistici verranno concordati tra il tecnico di Jacobs, Paolo Camossi, e la Direzione tecnica nazionale, al fine di condurre l’atleta nelle migliori condizioni agli impegni chiave della stagione, a cominciare dai Campionati del Mondo di Eugene (USA, 15-24 luglio)”.