Marcell Jacobs guarda avanti: "Voglio essere agli Europei nella migliore condizione possibile"

19-07-2022 21:00

Il doppio oro olimpico Marcell Jacobs ha parlato in conferenza stampa direttamente dai Mondiali in corso a Eugene, in Oregon, per fare chiarezza sui suoi problemi fisici e per delineare i prossimi obiettivi della sua stagione.

Queste le sue parole:

“Devo pensare a fare le cose con calma per arrivare agli Europei nella miglior condizione possibile della mia vita mai avuta. Voglio ritrovare la forma perfetta per spaccare tutto. Sono stato io per primo a forzare in alcuni casi perché non ce la faccio a guardare gli altri dal divano di casa ma bisogna fare le cose con calma in vista degli Europei”.

“Sto facendo tutte le terapie del caso per fare in modo che tutto guarisca nei tempi e nel migliore dei modi. Ho già iniziato il tutto, farò fisioterapia e risonanze per poi tornare in pista”.

Jacobs cerca anche di spiegare al grande pubblico che tipo di infortunio gli sta causando così tanti problemi. Non è solo un fastidio alla gamba, dietro sembra nascondersi di più:

“Venivo da un’elongazione del tendine del bicipite femorale ed è quello che mi ha tenuto fermo da Savona, verso Stoccolma è tornato. Credo partisse tutto dalle problematiche che ho alla schiena. Il giorno prima della gara mi sentivo bene e stavo facendo uno degli allenamenti più belli mai fatti. Forse il fatto di sentire questa gamba così libera come non la sentivo da tempo… ed è arrivato questo problema dall’altra parte”.