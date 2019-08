Marcello Gazzola dà l'arrivederci

Se per un calciatore cambiare maglia è quasi una consuetudine, a volte è più difficile farlo. In particolare se devi lasciare la squadra della tua città.

A Riccardo Gazzola è capitato due volte. Dopo le giovanili nel Parma e ora, sul finale di carriera, dopo aver debuttato con la prima squadra in B e poi in A.

Per l’esterno ex Sassuolo inizia l’avventura ad Empoli, ma dopo un sentito saluto ai tifosi crociati, attraverso Instagram: "Ciao Parma… In un anno e mezzo abbiamo ottenuto risultati fantastici, grazie soprattutto alla forza di un gruppo di Uomini. A me basta solamente averne fatto parte, ed essere stato protagonista di questa risalita. Lasciare casa è difficile, ma mi sento troppo carico per questa nuova avventura. È solo un arrivederci Parma . Grazie a tutti".



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 23-08-2019 21:18