Marcelo: "Su Ronaldo ho mentito". E manda un messaggio alla Juve

Marcelo è tornato a parlare e questa volta lo ha fatto con i brasiliani di Esporte Interactivo. E non si è sottratto alle domande sull’interessamento da parte della Juventus. “Si tratta di un club spettacolare e che ha dietro di sé una storia grandissima – ha raccontato -. Io però ho un contratto con il Real e amo stare a Madrid”. Tutt’altro che una chiusura, insomma, anche se ovviamente i bianconeri dovranno lavorare e molto per arrivare a convincere i bianchi a lasciarlo partire con destinazione Torino. Dove ritroverebbe il suo grande amico Cristiano Ronaldo. “Prima della finale di Champions League di Kiev sapevo già che se ne sarebbe andato. Me lo aveva detto lui durante un allenamento. Ho mentito quando ho affermato di averlo saputo dopo il vittorioso incontro con il Liverpool” ha aggiunto Marcelo.

Non è un mistero che la Juventus faccia sul serio per Marcelo in vista del prossimo calciomercato estivo. Il club bianconero sta lavorando su due fronti: da un lato conta sulla volontà di andarsene dell’esterno brasiliano per convincere il presidente del Real Madrid Florentino Perez, dall’altro è pronto a mettere sul tavolo un’offerta importante per il giocatore.

45 milioni di euro al Real e ingaggio da 12 milioni netti all’anno per il terzino sinistro brasiliano: un super stipendio che farebbe del verdeoro il secondo più pagato nella rosa bianconera, dopo Cristiano Ronaldo.

Proprio CR7 caldeggia l’acquisto dell’amico, alla ricerca di stimoli dopo tanti anni di trionfi alla casa blanca. Marcelo ha già incontrato Florentino Perez, considera chiusa la propria esperienza in Spagna e gli ha già chiesto direttamente di essere ceduto a fine stagione. Il brasiliano prenderà il posto del connazionale Alex Sandro, corteggiato da diverse big europee (in particolare il Manchester City), pronte a sborsare oltre 50 milioni di euro per averlo. Intanto la moglie Clarice sui social ha lanciato un messaggio ai bianconeri e a Ronaldo: “Con Ronaldo e Georgina passavamo tanto tempo insieme, l’addio di Cristiano ci ha lasciato un grande vuoto”.

SPORTAL.IT | 11-02-2019 15:05