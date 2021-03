Marchisio prossimo sindaco di Torino?

Prima “sindaco” del centrocampo bianconero e di quello “azzurro”, ora “sindaco” di una città intera…ipotesi non tanto campata per aria, quella che riporta il quotidiano La Stampa, secondo cui, il Pd starebbe pensando di candidare Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, come sindaco di Torino.

Le amministrative nel capoluogo piemontese, come del resto in tutta Italia, dovrebbero slittare a dopo l’estate e Marchisio, quindi, avrebbe tutto il tempo per studiare e preparare un programma elettorale capace di convincere i suoi concittadini.

Del resto Claudio Marchisio, oltre al grande amore per i colori bianconeri, ha dimostrato negli ultimi anni una spiccata attenzione ai temi sociali, senza farsi alcun problema a dire la sua su argomenti di attualità delicati come il rapimento e il rilascio di Silvia Romano o l’immigrazione. Il suoi canali social sono effettivamente uno specchio dei suoi pensieri e proprio questa sua attenzione e la notorietà che accompagna la sua figura avrebbe quindi permesso al suo nome di circolare ai vertici del Pd, che ora avrebbe deciso di sondare la disponibilità per la corsa alla carica di sindaco attualmente rivestita da Chiara Appendino del Movimento Cinque Stelle.

OMNISPORT | 04-03-2021 13:46