Marcia, Palmisano: “Ho solo tanta paura”

Per la campionessa olimpica nuovo stop per il ritorno del problema al nervo sciatico

29-03-2023 11:41

L’oro olimpico nella 20 km di marcia e poi per Antonella Palmisano il nulla, costretta al riposo per un problema di compressione del nervo sciatico e dell’arteria. Dopo l’operazione nel settembre 2022 all’Ospedale di Bologna e il ritorno agli allenamenti, l’azzurra aveva cerchiato sul calendario la data del 30 aprile. Destinazione Madrid, obiettivo 10mila metri. Un rientro alle competizioni per poi puntare ai Mondiali di Budapest (19-27 agosto). Ma come annunciato dalla stessa Palmisano con due storie su Instagram, il problema “pochi giorni fa si è ripresentato, in tutto il suo splendore”. In questo momento per lei “solo tanta paura accompagnata dalla consapevolezza che non ho nulla da recriminare. Abbiamo fatto il possibile fino ad ora e per quanto ancora ci riuscirò vorrò fare il possibile per cercare di non far spegnere quella luce”. Ma la stagione 2023 è ancora una volta a rischio.