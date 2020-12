Marco Amelia: "Troppi dolori, non riuscivo a camminare"

Con una lunga lettera Marco Amelia, ex portiere del Milan ha raccontato a cuore aperto le difficolta e i problemi di salute legati a problemi alla schiene alle anche.

Problemi iniziati quando era al Chelsea e proseguiti in Italia: “Ogni fine allenamento e ogni fine partita il dolore aumentava sempre di più”. Un dolore che lo ha portato al ritiro e a pensare alla carriera da allenatore.

E poi: “Il mio corpo per soffrire meno si stava adattando creandomi altri problemi a schiena e bacino. Ho iniziato a camminare male. Non riuscivo a prendere più in braccio i miei figli, non riuscivo più neanche a correre e la mia vita stava prendendo una strada difficile, non riuscivo a mettere i calzini infilarmi i pantaloni e allacciare le scarpe”. Poi dopo aver sentito dell’operazione del tennista Murray si è sottoposto allo stesso intervento in questi giorni. Ora spera di tornare a tenere in braccio i propri figli.

OMNISPORT | 08-12-2020 14:09