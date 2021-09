Marco Bonamico, veleno sull'Olimpia

Il duello tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, che sembra destinato a caratterizzare la stagione del basket italiano, si infiamma ancora prima del via del campionato.

A contribuire a scaldare il clima sono state le parole dell’ex gloria virtussina ed ex commentatore Rai Marco Bonamico, caustico nei confronti dell’Olimpia nell’intervento alla trasmissione ‘Sport Club’, in onda su ‘È Tv Bologna’.

Secondo l’oro europeo con l’Italia a Nantes 1983 la pressione quest’anno sarà tutta sulla squadra di Messina…: “Il non aver vinto lo scudetto e l’averlo perso in quel modo determinerà una forte pressione sulla squadra. Vedremo se sapranno reggerla, di sicuro sul mercato non si è puntato sugli italiani, a differenza di quanto ha fatto la Virtus. Ma questa non è una novità per Milano”.

Secondo Bonamico la Final Four di Eurolega non ha salvato la scorsa annata di Milano: “L’Olimpia non ha vinto nulla nella scorsa stagione, il fallimento è evidente. Arrivare alle Final Four non significa vincere qualcosa, anche se sono stati a un passo dall’andare in finale”.

“Il roster di Messina per la nuova stagione è molto forte, Melli è un giocatore di livello europeo, ma come lo erano quelli degli ultimi sette-otto anni – ha concluso Bonamico – Milano ha vinto molto meno di quello che avrebbe potuto e dovuto perché hanno masticato allenatori e giocatori, pensando che le colpe fossero di Scariolo o Pianigiani. Pure uno come Fontecchio è passato senza lasciare traccia. Vedremo cosa faranno quest’anno”.

OMNISPORT | 16-09-2021 11:03