A otto mesi dall'infortunio, Marco Ceron vede la luce in fondo al tunnel. Il cestista si è sottoposto a un nuovo intervento che gli permetterà infatti di tornare a giocare.

A rendelo noto è stato proprio il 27enne tramite un post su Instagram: "Dopo 8 lunghissimi mesi si ricomincia a sorridere. Ringrazio il dottor Zenga e le Molinette di Torino per l'operazione terminata con successo in seguito a quella già subita precedentemente a Brescia dal dottor Fontanella. Dopo la frattura dell'osso temporale rotto in più pezzi mi hanno applicato una protesi in titanio realizzata 'custon made' con una stampante 3D che mi permetterà di tornare regolarmente alla mia attività. Ci tenevo a ringraziare la società e tutto il suo staff e la mia famiglia che mi è stata vicina tutti questi giorni in ospedale. Mi sembra passata una vita e non vedo l'ora di rimettermi le scarpe ai piedi e tornare a fare quello che amo #imback".

SPORTAL.IT | 29-07-2019 15:53