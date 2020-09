Marco Melandri lascia di nuovo la Superbike

Marco Melandri ha annunciato su Instagram di aver lasciato il Team Barni e il Mondiale di Superbike: “Ringrazio di cuore il Team Barni, tutti i ragazzi della squadra e Marco Barnabò per questa esperienza ma mi fermo qui. I fallimenti servono per vivere senza rimpianti ed ora sono davvero in pace”.

“In moto non mi sono mai sentito a mio agio, lo stress mi portava problemi fisici, non riuscivo ad essere felice, quindi giusto lasciare spazio ai giovani perché il futuro è loro”.

OMNISPORT | 09-09-2020 17:34